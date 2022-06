Wer wird Wiehengebirgskönig?

Der Schützenvereins Gehlenbeck lädt über das Pfingstwochenende zu seinem großen Schützenfest ein. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden dafür der eigene Schießstand sowie die umliegende Parkplatzanlage am Waldesrand genutzt. Viele Vorbereitungen wurden getroffen und Genehmigungen eingeholt, so dass der eigene Schießstand für diesen Anlass genutzt werden kann. Umso freudiger blicken die Gehlenbecker Schützen ihrem Fest entgegen.

Die Feierlichkeiten beginnen am Pfingstsamstag mit dem Antreten um 18.30 Uhr in der Schmiedestraße, vor dem ehemaligen Zweiradcenter Dorn. Zusammen mit den Gastvereinen aus Fabbenstedt, Frotheim, Offelten und einer Abordnung des Schützenvereins Kleinendorf sowie dem Spielmannszugs aus Kleinendorf treten die Schützen ihren Marsch zum Schießstand an, um dort einige Stunden zu verbringen und zu feiern.

Am Pfingstsonntag geht es am Sonntag um 14.30 Uhr mit dem Antreten in der Schmiedestraße weiter. Zusammen mit den örtlichen Vereinen und den Gastvereinen aus Nettelstedt, Eilhausen, Lübbecke und Löhne erfolgt der Marsch zum Schießstand in Gehlenbeck unter der musikalischen Begleitung des Spielmannzugs Kleinendorf und unter Absicherung durch die örtliche Feuerwehr.

Wie bereits im Vorjahr wird der Wiehengebirgskönig ausgeschossen. Dazu eingeladen sind alle örtlichen Vereine und Gruppierungen (Straßenmannschaften, Kegelclubs, Sparclubs) aus Gehlenbeck und Umgebung. Im vergangenen Jahr konnte sich die Mannschaft „Die drei lustigen Vier“ um Uwe Kampschäfer den ersehnten Titel sichern.

Geschossen wird mit einem auf der Lafette montierten Kleinkaliber auf einen Holzadler. Jede Gruppierung stellt dabei eine Mannschaft, die aus drei Schützen besteht, die mindestens 16 Jahre alt sein müssen. Jeder Schütze erhält pro Durchgang einen Schuss. Nach den abgegeben drei Schuss je Mannschaft ist das nächste Team an der Reihe. Anmeldungen sind am Pfingstsonntag bis 15.30 Uhr möglich.

Im Anschluss an das Schießen um den Wiehengebirgskönig folgt das Schießen um die Jungschützenkönigswürde. Ebenso findet parallel zum Adlerschießen das beliebte Kinderkönigsschießen statt, bei dem auch die jungen Besucher ihr Geschick unter Beweis stellen können.

Besonders freuen sich die Verantwortlichen des Schützenvereins über jeden Besucher aus dem Ort und der Umgebung und hoffen auf schönes Wetter an diesem besonderen Wochenende.