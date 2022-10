Hille/Lübbecke

Wie geht es weiter mit dem Großen Torfmoor und der Bastauniederung? Was kann das Ökosystem für den Klimaschutz tun? Und welche Rolle spielt der Faktor Mensch in der Sache? Diese und weitere Fragen standen am vergangenen Donnerstag im Bürgerhaus Rothenuffeln auf der Agenda.

Von Finn Luca Zell