Winkelmann: „Bölling wird eine starke Stimme für unsere Region“

Lübbecke/Minden

Landrätin Anna Katharina Bölling (CDU) wechselt nach zwei Jahren im Amt nach Detmold in die Bezirksregierung. Auch wenn ihr Name in Insider-Kreisen schon gefallen war, ist diese Berufung jetzt eine große Überraschung, wurde doch zuletzt ein FDP-Politiker für diesen Posten gehandelt. Der Mühlenkreis wird nun wohl noch in diesem Jahr Landratswahlen abhalten müssen.

Von Friederike Niemeyer