"Wir genießen die Zeit in der neuen Heimat"

Margarete und Rudolf Stoetzel blicken auf 50 Ehejahre. Ihre goldene Hochzeit an diesem Dienstag wollen sie in diesem Monat gemeinsam im kleinen Kreis feiern und ihren runden Hochzeitstag vor allem genießen.

Margarete und Rudolf Stoetzel feiern am 8. Februar 2022 ihre goldene Hochzeit in Bad Oeynhausen

Die 1945 im Kreis Meschede im Sauerland geborene Margarete Stoetzel lernte ihren Mann über den Kontakt zu ihrem Bruder kennen. Dieser ging mit Rudolf Stoetzel gemeinsam auf eine Ingenieurs-Schule. „Unsere Heimatdörfer lagen nah beieinander. Man kannte sich schon, aber so richtig kennengelernt haben wir uns 1971. Dann haben wir schnell geheiratet. Das stand für uns direkt fest“, sagt Margarete Stoetzel. Rudolf Stoetzel wurde 1943 geboren und war als Diplom-Ingenieur tätig. Seine Frau Margarete wuchs auf einem Bauernhof auf und half ihren Eltern. Sie absolvierte an einer Nonnenschule eine Ausbildung zur examinierten Hauswirtschafterin. Das Paar hat einen Sohn, Volker, und vier Enkelkinder, die in Dortmund leben.