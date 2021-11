„Wir müssen nicht in Sack und Asche gehen“

Aber so richtig blendend war die Stimmung in der Stadthalle auch nicht, obwohl man sich ja erstmals wieder in größerer Zahl treffen konnte. Und so nahmen die Vertreter der elf Ortsunionen den Aufruf ihres Kreisvorsitzenden, nach vorne zu schauen, dankbar applaudierend auf: „Ich wünsche mir, dass wir, auch wenn uns der Wind von vorn ins Gesicht bläst, nicht in den Modus des Jammerns und der Selbstkritik fallen. Wir müssen uns nicht verstecken und nicht in Sack und Asche gehen“, sagte Oliver Vogt.

