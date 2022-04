"Wir sind auf einem guten Weg"

Verein BSG eröffnet in Bad Oeynhausen Sporthalle der ehemaligen Weserklinik: Die ersten Kurse starten am Dienstag

Bad Oeynhausen/Löhne

Jahrelang stand die Turnhalle der ehemaligen Weserklinik Am Brinkkamp leer, nun kehrt in der sanierten Halle mit den großen Fensterfronten wieder Leben ein: Bereits am Dienstag sollen die ersten Rehasportkurse des Vereins „Bewegung Sport Gesundheit“ (BSG) Bad Oeynhausen beginnen. Die Teileröffnung im von der BSG angemieteten Untergeschoss ist nur ein Baustein im Gesamtprojekt „Curateum“, das parallel Formen annimmt.

Von Lydia Böhne