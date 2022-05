"Wir wollen endlich Ruhe haben"

SGH in Bad Oeynhausen gibt Verwaltung von etwa 1000 Fremdwohungen auf - einige Eigentümer mehr als überrascht

Bad Oeynhausen

Peter Millé (73) und Hans-Georg Klötzer (66) kennen die Bewohner der Seniorenresidenz An den Twellkämpen beim Namen. Sie sind zwei von 71 Eigentümern in der Residenz, die erst im Sommer 2021 einen Vertrag mit der Städtischen gemeinnützigen Heimstätten-Gesellschaft (SGH) zur Verwaltung der Wohnungen geschlossen haben. Wenige Monate später erreicht die Eigentümer überraschend ein Schreiben, dass sich die SGH umstrukturieren möchte und die Verwaltung der sogenannten Fremdwohnungen bis Mitte des Jahres aufgeben wird. Nach einigem Hin und Her ist nun eine Lösung gefunden.

Von Louis Ruthe