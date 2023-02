Eine Premiere: Erstmals hatte der Wittekindshof zum Aschermittwochsempfang außerhalb des Stiftungsgeländes in Bad Oeynhausen eingeladen: in die Stadthalle Lübbecke. 230 geladene Gäste waren der Einladung gefolgt.

An den Bad Oeynhausener Bürgermeister Lars Bökenkröger gerichtet, erklärte Prof. Dr. Dierk Starnitzke (Vorstandssprecher) in seiner Begrüßung, dass dies kein Abwenden von Bad Oeynhausen bedeute.

Integratives Quartier

„Denn wir sind ja mit Ihnen in sehr konstruktiver Zusammenarbeit, so zur weiteren Gestaltung des Stiftungsgeländes als Integratives Quartier mit einer zusätzlichen privaten Wohnbebauung oder zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine.“

Der Ortswechsel sei Signal, „dass sich der Wittekindshof inzwischen an mehr als 100 Standorten in 18 Kommunen in NRW befindet“. Die Standorte seien in den vergangenen 20 Jahren entwickelt worden.

Die Gäste erwartete ein Abend, bei dem die 175-jährige Geschichte der Diakonie vielfach in den Fokus rückte, auch in der Hauptrede von Maria Loheide, Sozialpolitische Vorständin der Diakonie Deutschland. Sie sprach unter Berücksichtigung vieler Aspekte zum Motto des Jubiläums „175 Jahre Diakonie #ausLiebe “.

Landrat Ali Doğan spricht beim Aschermittwochsempfang des Wittekindshofes ein Grußwort. Foto: Jaqueline Patzer

Ein Bestandteil des Programms war vor diesem Hintergrund auch ein Podiumsgespräch. Vier Experten und Expertinnen haben in eigener Sache über Erfahrungen und Herausforderungen in der Eingliederungshilfe berichtet. Prof. Dr. Starnitzke interviewte sie und sagte: „Es ist uns wichtiges Anliegen, unsere Arbeit personen- und klientenorientiert auszurichten. Deshalb sollen auch Auftraggeber, Angehörige und Mitarbeitende mit ihren Bedürfnissen und Erfahrungen zur Sprache kommen.“

Eine große Reise

Volker Müller, Jahrgang 1945, wird seit 1964 vom Wittekindshof unterstützt. Seit 2004 lebt er in seiner Wohnung in Lübbecke. Er war einer der ersten Klienten, der einen Antrag bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe gestellt und eine Anerkennung und entsprechende Geldzahlung erhalten hat.

„Die von der Stiftung haben gesagt, das Geld gehört mir und da darf der Staat nicht dran“, sagte er. „Und ich dachte: Jetzt kann ich meine große Reise machen.“ Er erfüllte sich mit dem Geld, das er für sein erfahrenes Leid in der Behindertenhilfe zwischen 1949 und 1975 erhalten hat, seinen Traum und besuchte seinen älteren Bruder Lothar in Amerika. Sie haben noch heute Kontakt. Sein Bruder hat ihn mehrfach besucht.

In der Werkstatt das Nähen gelernt

Melanie Backs hat von Jugend an in Wohnangeboten des Wittekindshofes gelebt, auch in geschlossenen Bereichen. Sie wurde als Kind im Kinder- und Jugendbereich aufgenommen und hat die Schule Wittekindshof besucht.

In der Werkstatt hat sie das Nähen gelernt und es als Hobby ausgebaut. Zudem ist sie sehr engagiert: „Ich bin zweite Vorsitzende im Werkstattrat und setze mich für die Probleme der Beschäftigten ein. Und ich lese im Gottesdienst an der Kanzel Texte aus der Bibel vor“, berichtete sie.

Vorstandssprecher Prof. Dr. Dierk Starnitzke begrüßt die Gäste beim Aschermittwochsempfang des Wittekindshofes. Foto: Jaqueline Patzer

Seit 2019 wohnt sie in einer Vierer-Wohngemeinschaft. „Früher konnte ich viele Sachen nicht alleine machen. Vorher musste ich wegen Krisen aus einer Wohngruppe raus. Jetzt bin stabil, und mir gefällt es sehr gut in der WG. Wir sind zwei Frauen und zwei Männer. Im Keller haben wir im Wohnbereich ein Nähzimmer eingerichtet. Ich habe eine Nähmaschine und nähe manchmal mit einer Mitarbeiterin Sachen. Heute geht es mir besser, und so, wie ich wohne, ist es gut“, erzählte sie.

Betreuung für Schwester

Dr. Regina Wiedemann ist in der Leitung eines großen Klinikverbundes im Konzernrisikomanagement tätig und stellvertretende Vorsitzende des Angehörigenbeirates (ABR) des Wittekindshofes in Ostwestfalen.

Sie ist Ersatzbetreuerin ihrer jüngeren Schwester Katja, die seit 2004 im Haus Morgenstern lebt. „Katja war Mitte 20 und ich 35 Jahre, als sie zu Hause auszog. Es war eine große Herausforderung für uns, sie loszulassen. Wir wollten sie zu Hause behütet wissen. Wir hatten Sorgen, was ist, wenn Katja nach Hause möchte, wird gut auf sie aufgepasst und vieles mehr. Am Ende war es meine Schwester, die uns überrascht hat. Sie gestaltet ihr Leben heute so selbstbestimmt wie möglich“, sagte sie.

Hauptrednerin beim Aschermittwochsempfang des Wittekindshofes ist Maria Loheide, Sozialpolitische Vorständin der Diakonie Deutschland. Foto: Jaqueline Patzer

„Dabei muss ich in mehreren Rollen unterwegs sein: Ich muss als rechtliche Betreuerin immer in ihrem Sinne handeln, muss einfühlsame Schwester sein und habe ein Privatleben.“

Diakonin Katy Wattenberg arbeitet seit 18 Jahren für die Stiftung, leitet einen Geschäftsbereich auf dem Campus, in dem auch Menschen mit außergewöhnlich intensivem Assistenzbedarf leben.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Als Leitungskraft berichtete sie, welche Voraussetzungen benötigt werden, um Teilhabe zu ermöglichen: „Es benötigt interne Ressourcen wie Teams, die fachlich gut aufgestellt sind oder gute Beziehungen zu den Frauen und Männern haben. Hinzu kommen interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Psychologen und Therapeuten und die externen Ressourcen wie personelle, strukturelle und räumliche. Diese müssen wir individuell mit dem Hauptkostenträger verhandeln, dem Landschaftsverband.“

Tolle Entwicklungen möglich

Mit diesen Ressourcen seien tolle Entwicklungen möglich: „Wir unterstützen einen jungen Mann, der in einem eigenen Appartement lebt. Er wird immer von zwei Mitarbeitenden pro Dienst begleitet. Bei ihm sind Krisenprävention und -management besonders wichtig. Selbst- und Fremdgefährdung spielen auch eine Rolle. Kürzlich ist er auf einer Freizeit in Cuxhaven gewesen. Er hat den Wunsch gegenüber dem LWL formuliert, und mit den Ressourcen war es auch möglich, den Wunsch zu erfüllen“, berichtete Katy Wattenberg.

Fachliche wie emotionale Grenzen

Sie machte aber auch deutlich, dass es Grenzen gibt – fachliche sowie emotionale. „Wir müssen dann eng zusammenarbeiten: der Wittekindshof, externe Experten und Ordnungsbehörden.“ Da sei ein neues „Wir“ gefordert, wie auch Maria Loheide im Vortrag forderte.