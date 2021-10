Wo wird im Altkreis noch getestet?

Ungeimpfte müssen für Corona-Schnelltests von Montag, 11. Oktober, an in die eigene Tasche greifen. Darauf hat sich die Ministerpräsidenten-Konferenz Anfang August geeinigt.

Von Montag an müssen Ungeimpfte für den Corona-Schnelltest bezahlen.

Ungeimpfte müssen für Corona-Schnelltests von Montag, 11. Oktober, an in die eigene Tasche greifen. Darauf hat sich die Ministerpräsidenten-Konferenz Anfang August geeinigt. In einer Umfrage der LÜBBECKER KREISZEITUNG zeigt sich, dass einige der bisherigen 17 Teststellen im Altkreis unentschlossen sind, ob weiterhin Corona-Schnelltests angeboten werden.