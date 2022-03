Wolf spaziert am hellichten Tag durch Getmold

Preußisch Oldendorf-Getmold

Bei schönstem Sonnenschein spaziert ein Wolf in Getmold am Kanal entlang? Kann denn das wahr sein? Das fragte sich Sven Rosemann am Donnerstagmorgen. Schließlich gelten die Tiere in der Gegend als sehr selten und sind eher scheu.

Von Arndt Hoppe