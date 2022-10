Workshop mit dem "Gitarrenlehrer der Nation"

Stemwede

Einen Rock-Gitarren-Workshop mit Peter Bursch bietet der Verein JFK Stemwede am Samstag, 22. Oktober, von 12 bis 16 Uhr im Life House in Stemwede-Wehdem an. "Was die Rolling Stones für die Rockmusik sind, ist Peter Bursch für die Gitarrenlernszene. Er gilt als der Gitarrenlehrer der Nation", schreiben die Veranstalter.