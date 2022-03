Zentren bleiben weiterhin geöffnet

Auch wenn inzwischen das einfache Maske-Tragen zum Betreten von Geschäften ausreicht: An vielen Orten und bei vielen Gelegenheiten gilt die Testpflicht. Gerade morgens und abends zeigen die Schlangen vor den heimischen Schnelltest-Angeboten, dass der Bedarf groß ist. Mit dem 20. März sollen nach dem Willen der Bundesregierung die meisten Schutzregelungen wegfallen. Für die Mühlenkreiskliniken als wichtiger Anbieter von Antigen-Schnelltests in der Region ist das aber kein Grund, die Zentren aufzugeben.

Auch über den 20. März hinaus bieten die Mühlenkreiskliniken an fünf Standorten im Kreis Minden-Lübbecke Corona-Schnelltests an.

Die Mühlenkreiskliniken (MKK) betreiben im Kreis Minden-Lübbecke fünf Testzentren, vier im Kreis Herford sowie eines in Hamm. „Die Zentren bleiben bis Ende April offen. Danach müssen wir sehen“, sagte MKK-Vorstandsvorsitzender Dr. Olaf Bornemeier. Er gehe davon aus, das Angebot in abgespeckter Form über den Sommer weiterzuführen – so wie 2021, als die Tests kostenpflichtig wurden und die Nachfrage nachließ. „Aber für den Herbst rechnen wir mit einer neuen Welle.“