ZF-Division Pkw-Fahrwerktechnik: Zum Jubiläum winkt ein freier Tag für alle

Die ZF-Division Pkw-Fahrwerktechnik feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Divisionsleiter Dr. Peter Holdmann und Pressesprecher Florian Tausch nannten am Freitag bei der Jahrespressekonferenz in Dielingen Einzelheiten.

Vor 75 Jahren hatte die Erfolgsgeschichte des Firmengründers Dr. Jürgen Ulderup – damals noch als Unternehmen „Lemförder Metallwaren“ – seinen Anfang genommen. Heute sind die Standorte Dielingen, Lemförde, Diepholz, Damme und Wagenfeld ein Teil des Konzerns ZF Friedrichshafen, genannt „Multidivisionsstandort Lemförde“. Grund für diese Namensnennung: In Dielingen und Diepholz sind auch Werke der ZF-Divisionen Nutzfahrzeugtechnik beziehungsweise Electrified Powertrain Technology angesiedelt Zudem besteht in Lemförde ein Ausbildungszentrum.

Aktuell sind etwa 3200 Mitarbeiter an den Dümmer-Standorten beschäftigt, wobei der Betrieb in Damme Ende 2023 wegen Kündigung des Mietvertrages schließt. Die Mitarbeiter werden auf andere Standorte verteilt. Schlagzeilen machte ZF vor kurzem, als es – zunächst zum Entsetzen der Mitarbeiter – den Verkauf eines Teils seines Diepholzer Standortes bekannt gab.

Holdmann erinnerte daran, dass die Lemförder Metallwaren in der ersten Zeit noch Kochtöpfe gefeiert hatten. „Sicherlich ist Ulderups Lebenswerk aufgrund der vielen Standorte, die rund um Lemförde entstanden sind, eine Erfolgsstory. Das es nun einer weniger wird, ist ja bekannt. Der verkaufte Betrieb hat aber durch die Vereinbarung mit den Arbeitnehmern eine sehr gute Zukunft.“

Das Jubiläumsjahr soll jedenfalls gewürdigt werden, obwohl man aufgrund der krisenhaften derzeitigen Situation „keine große Party“ feiern könne, räumte Holdmann ein. Man gebe den Arbeitnehmern am Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt und dem Wochenende einen Tag frei: „Keiner muss dafür einen Tag Urlaub nehmen – die Werke blieben diesem Tag zu.“

Holdmann nannte die Geschäftszahlen seiner Division (siehe Bericht Seite Wirtschaft) und blickte voraus: „Wir stärken unsere Zukunftskompetenzen in der Division und am Dümmer mit großem Engagement. In den vergangenen Monaten haben wir richtungsweisende Entscheidungen getroffen, um den Multidivisionsstandort Lemförde innerhalb von ZF zum Zentrum für die Fahrwerktechnologie von morgen zu entwickeln.“

Schon heute bringe die Division Pkw-Fahrwerktechnik „den Wandel der Mobilität vom Dümmer aus mit zahlreichen Innovationen voran“. Dabei liege der Fokus vor allem auf den Bereichen Digitalisierung und Software. „Das Fahrzeug der Zukunft wird maßgeblich durch die intelligente Vernetzung der Komponenten bestimmt“, erläutert Holdmann. „Bei diesem ,Software-Defined-Vehicle‘ werden auch unsere smarten Lösungen für das Fahrwerk eine wichtige Rolle spielen.“

So fasse die in Dielingen entwickelte Software cubiX die einzelnen Fahrwerkregelungen, die heute zum Beispiel in Dämpfern, der Bremse oder auch Lenkung individuell implementiert seien, in einer übergreifenden Plattform zusammen. Durch Sensordaten aus dem gesamten Fahrzeug werde zu jedem Zeitpunkt die Fahrzeugsituation ermittelt. Ein Beispiel für die Sensorik im Fahrwerk, die cubiX mit Daten versorgen wird, sei ein neuartiger, in den Querlenker integrierter Höhenstandssensor, sagte Holdmann. „Mit Hilfe des Sensors und spezieller Auswertungsalgorithmen können neben dem Höhenstand des Fahrzeugs zusätzlich Rückschlüsse über die Fahrsituation, den Fahrzeugzustand oder die Straßenoberfläche kontinuierlich ermittelt werden.“ Ihren Hauptsitz hat die Division ohnehin in Dielingen. Von dort aus wird auch das divisionsübergreifende Systemhaus „Vehicle Motion Control“ geführt. Dieses entwickelt Software-Produkte für eine intelligente Steuerung des gesamten Fahrwerks, inklusive Lenkung und Bremse.

In Dielingen ist auch eines der größten Entwicklungs- und Testzentren der Division angesiedelt: Hier arbeiten die ZF-Experten an neuen Leichtbaumaterialien, fortschrittlichen Herstellungsverfahren und der Weiterentwicklung smarter Fahrwerkkomponenten.

Bei den mechanischen Komponenten entstünden bei ZF weitere zukunftsfähige Produkte, erklärte Holdmann. Zum Beweis präsentierte der Divisionsleiter am Freitag in Diepholz ein von ZF-Experten umgebautes Versuchsfahrzeug. Das E-Auto ermöglicht mit der so genannten Easy Turn-Vorderachse und Hinterradlenkung einen Wenderadius von nur sechs Metern. Damit können die Vorderräder fast quer zur Fahrtrichtung gestellt werden. „So wird der Wendekreis um rund 40 Prozent reduziert, und selbst enge Parklücken stellen keine Herausforderung mehr dar“, heißt es von ZF.

Das Unternehmen hat sich mit Blick auf die Klimaneutralität anspruchsvolle Ziele gesetzt. Insbesondere die vollständige Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 und die Reduktion der CO2-Emissionen an den ZF-Standorten um 80 Prozent bis 2030 (verglichen mit dem Jahr 2019) stünden im Mittelpunkt, sagte Holdmann.

Im November 2021 hatten sich Leitung und Arbeitnehmervertreter geeinigt, wie die Zukunftsfähigkeit des Multidivisionsstandorts gesichert werden kann. Dabei wurde der Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen für Stammmitarbeiter an den Standorten am Dümmer bis zum 31. Dezember 2026 vereinbart.