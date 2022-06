Zum Abschluss überwiegt die Freude

Freude in der Gesamtschule Hüllhorst: 89 Reifezeugnisse, darunter 80 Abiturzeugnisse und neun Zeugnisse der Fachhochschulreife, sind am Samstag im Rahmen einer festlichen Entlassfeier in der Ilex-Halle überreicht worden.

Foto: Foto Pescht