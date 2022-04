Zusammenstoß mit Kanus: Mann wird unter Wasser gezogen

In der Nähe der Weserschleuse bei Petershagen sind am Samstag zwei Kanus zusammengestoßen. In ihnen saßen nach Angaben der Polizei zwei Brüder. Einer der beiden wurde unter Wasser gezogen und gilt seitdem als vermisst. Die Suche wurde gegen Mitternacht erfolglos abgebrochen. Sie soll am Morgen fortgesetzt werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Zwei Brüder - ein 36-Jähriger aus Lage, und ein 32-Jähriger aus Herford - fuhren getrennt jeweils in ihren Kanus auf die Weserschleuse bei Petershagen zu. Das Kanu des 36-jährigen kenterte. Der Mann versuchte, an Land zu schwimmen, wurde dabei jedoch durch den großen Sog unter Wasser gezogen. Wohl als Folge der Schleusentätigkeit wurde er, wie die Polizei schreibt, "förmlich angesaugt".

Hilflos und um ein eigenes Kentern zu verhindern, fuhr der Bruder des Verunglückten mit beiden Kanus an das Ufer.

Suchmaßnahmen eingeleitet

Sofort nach der Alarmierung wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Zum Einsatz kamen neben der Feuerwehr und Tauchern auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen. Die Suche blieb erfolglos, obwohl in der Schleuse ein Teil des sehr trüben Wassers abgelassen wurde. Um Mitternacht war es unklar, ob und wann sie am Vormittag fortgesetzt wird. Nach Angaben der Polizei in Minden gibt es keine Anzeichen, dass der 36-Jährige noch am Leben sein könnte. Später hieß es, dass die Suche am Ostermorgen wieder aufgenommen wird.