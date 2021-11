Zusätzlich zehn Flüchtlinge

Bündnis 90/Die Grünen hatten im Mai diesen Jahres den Antrag formuliert, dass die Stadt Bad Oeynhausen dem Bündnis „Städte sicherer Häfen“ beitreten soll. Das ist gleichbedeutend damit, die Aktion „Seebrücke“ zu unterstützten.

Ferner bedeutet es, sich zu den Zielen der so genannten „Potsdamer Seebrücke“ zu bekennen. Im Kern geht es mit Blick auf die Situation von Flüchtlingen darum, es als „unerträglich“ zu bewerten, „weiterhin auf dem Mittelmeer Menschen sterben zu lassen, um Europa abzuschotten und politische Machtkämpfe auszutragen.“

Verantwortung tragen

Zur weiteren Begründung heißt es im Antrag der Grünen: „Das Geschachere um Menschen in Not, die von den zivilen Seenotrettern an Bord genommen wurden, aber in keinem europäischen Hafen aufgenommen werden, ist erbärmlich. Wo europäische und Bundespolitik die Verantwortung nicht übernimmt, kann und muss die Kommunalpolitik aktiv werden.“

Nach Angaben von Bündnis 90/Die Grünen haben sich seit Gründung der „Seebrücke“ 2018 zahlreiche Städte und Gemeinden „solidarisch“ erklärt. Etwa 100 kleine und große Orte hätten sich bundesweit zu „Sicheren Häfen“ erklärt, „indem sie mindestes eine der Forderungen der ‚Seebrücke‘ umsetzen.“

Elf Forderungen

Insgesamt werden in diesem Zusammenhang elf Forderungen genannt. Ein Beispiel ist die schnelle und unkomplizierte Aufnahme von Flüchtlingen über die vorgeschriebene Quote hinaus. Daran knüpft inhaltlich die von SPD-Fraktionschef Olaf Winkelmann vorgetragene Ergänzung zum Antrag der Grünen an. Sie beinhaltet unter diesen Vorzeichen weitergehend sich bereitzuerklären, „mindestens zehn aus Seenot gerettete beziehungsweise in Auffanglagern lebende Menschen – Familien mit Kindern – aufzunehmen und unterzubringen.“ Diese Aufnahme soll zusätzlich zur Aufnahmeverpflichtung der Stadt für Asylsuchende erfolgen. Weiter heißt es: „Hier soll Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und dem Land NRW hergestellt werden.“

Der zum Antrag ergänzende Vorschlag der SPD sieht zudem vor, „dass die Stadt notwendige Ressourcen für eine menschenwürdige Versorgung – insbesondere in den Bereichen Wohnen, medizinische Versorgung und Bildung – für die Ankommenden zur Verfügung stellt.“ Die Stadt bringe sich auf diese Weise in das Netzwerk der Bündnis-Städte „Sicherer Häfen“ in Europa ein und wirke an einer aktiven Gestaltung einer menschenrechtskonformen europäischen Migrationspolitik mit. Winkelmann führte aus, dass in Ostwestfalen-Lippe weitere Städte die „Potsdamer Erklärung“ unterstützen würden. Er nannte Minden, Lübbecke, Porta Westfalica, Herford, Bielefeld, Detmold, Paderborn und Höxter.

Dramatische Bilder

Im Stadtrat hatte Volker Brand, Fraktionschef Bündnis 90/Die Grünen, den Antrag seiner Fraktion am Mittwochabend noch einmal umfassend erläutert. Bei ihm hätten sich in den Vortagen Bilder von Flüchtlingen eingebrannt, die über Belarus nach Deutschland kommen. Ein Flüchtling habe vor Durst aus einer Pfütze getrunken.

AfD sagt Nein

Für die AfD begründete Matthias Groh deren ablehnende Haltung zum Antrag. Er sagte unter anderem: „Dieser Antrag ist abzulehnen.“ Vor dem Hintergrund der bestehenden gesetzlichen Verpflichtung, Flüchtlinge aufzunehmen, halte er es für falsch, „sich dazu weiter aus dem Fenster zu lehnen.“ Dabei schaue er auch auf die Haushaltslage, bei der sich ein sprunghafter Anstieg der Verschuldung abzeichne.

CDU-Fraktionschef Kurt Nagel erklärte, dass man nach der Beratung des Antrages in der Fraktion die Abstimmung freigegeben habe. Die sah vom Ergebnis her schließlich so aus: Für den Antrag mit Erweiterung stimmten 25 Ratsmitglieder (SPD, Grüne, Linke, BBO, CDU), 17 dagegen (AfD, Teile der CDU). Zudem gab es neun Enthaltungen (FDP, Bürgermeister und CDU).