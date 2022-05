Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Donnerstag 329 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Der Wocheninzidenzwert lag bei 731,9 (-59,9). Verstorben sind ein 78 Jahre alter Mann aus Minden und ein 90-jähriger Mann aus Petershagen. In allen Kommunen sind die Inzidenzwerte unter 1000.

In allen Kommunen des Kreises Minden-Lübbecke liegen die Inzidenzwerte unter 1000.

Hier die Neuinfektionen (samt der Inzidenzwerte in Klammern) für die einzelnen Kommunen des Kreises:

Bad Oeynhausen +36 (605,7),

Espelkamp +23 (733,5),

Hille +17 (890,9),

Hüllhorst +24 (973,1),

Lübbecke +33 (770,3),

Minden +76 (531,9),

Petershagen +31 (890,4),

Porta Westfalica +36 (682,8),

Preußisch Oldendorf +14 (612,9),

Rahden +18 (889,4),

Stemwede +21 (958,1).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Rahden werden 32 positiv getestete Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Eine Person wird künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit 15 Patienten versorgt, vier Patienten befinden sich auf der Intensivstation.