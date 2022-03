So verliebt wie in Dehme (Foto) sind auch schon die Störche in Volmerdingsen. Weitere Nester warten darauf, bezogen zu werden.

Der männliche Storch mit der Ringnummer DEW 6T819 ist in den Volmser Grellewiesen schon ein alter Bekannter, und schon zum dritten Mal mit einer unberingten Partnerin im Nest.

Vermutlich handelt es sich um das letztjährige Paar, dass dort zwei gesunde Küken zum Ausfliegen brachte, sagt Erwin Mattegiet. Die Erstbrut 2020 sei leider daneben gegangen, als ein Rotmilan das einzige Küken raubte, weil das noch unerfahrene Storchenpaar den Jungstorch nicht bewacht hatte.

Die Störche kommen offensichtlich immer früher aus ihren Winterquartieren zurück. Das Männchen ist bereits am 23. Februar eingetroffen, das Weibchen am 7. März. Der Dehmer Storch traf am 24. Februar am Niststandort Lohbuschteich ein, seine Partnerin folgte am 22. März. Wie im Vorjahr sind beide Adebare unberingt, so dass es sich möglicherweise um das gleiche Paar handelt, das ein Küken zur Welt brachte, was leider ein nasskaltes Wochenende nicht überlebte.

Kreisweit schon fast 100 Nester besetzt

Nun bleibt laut Mattegiet abzuwarten, ob es erneut erfolgreiche Bruten in der Kurstadt gibt, oder noch weitere vorhandene Nester besetzt werden. In Wulferdingsen (Heuental) und Rehme-Babbenhausen (Im Meerfeld) warten weitere Pfahlnester auf die Großvögel. Von Wulferdingsen meldete Storchenbetreuer Burkhard Hielscher, dass es auf dem Kunsthorst vier Übernachtungen von Einzelstörchen. Aus Babbenhausen meldete Dr. Walter Jäcker, selbst Mitglied im Aktionskomitee, mehrere Kurzbesuche auf dem Horst Im Meerfeld.

Mattegiet ist optimistisch, denn aktuell seien schon annähernd 100 Nester im Mühlenkreis besetzt und der Zuzug der Rotbeine halte an.