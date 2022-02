Bei einem Unfall in Bad Oeynhausen sind zwei Personen verletzt und zwei Autos beschädigt worden. Zu der Kollision kam es am Sonntag auf der Bundesstraße 61.

Auf der Bundesstraße 61 in Bad Oeynhausen kracht es

Nach dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich B61/ Alter Postweg in Bad Oeynhausen musste auch der beteiligte Mercedes von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Zu der Kollision kam es am Sonntagmittag in Höhe der Anschlussstelle zur A30. Nach Beschreibung der Polizei hat ein 83-jähriger Audi-Fahrer aus Löhne zusammen mit seiner Beifahrerin (78) gegen 12 Uhr die B 61 befahren. Zeitgleich beabsichtigte ein 65 Jahre alter Fahrer aus Bad Oeynhausen mit seinem Mercedes von der Straße Alter Postweg nach links auf die Bundesstraße einzubiegen. Mitfahrerin in diesem Auto war eine 62-jährige Frau.

Autos abgeschleppt

Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich die Fahrzeuginsassen des Mercedes leichte Verletzungen zuzogen. Sie wurden durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Der 83-Jährige und auch die 78-Jährige blieben unverletzt. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.