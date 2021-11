Zweiter Versuch im Supermarkt scheitert

Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag in die Gaststätte Reinkensmeier in Bad Oeynhausen-Wulferdingsen eingedrungen und erbeuteten dabei einen geringen Geldbetrag.

Einbruch in Gaststätte in Bad Oeynhausen

Die Ermittler der Polizei vermuten, dass es bei zwei Einbrüchen im Bad Oeynhausener Ortsteil Wulferdingsen einen Zusammenhang gibt. Die Täter drangen in eine Gaststätte ein. Der Einbruch in einen Supermarkt scheiterte.

Das hat die Polizei mitgeteilt. Zudem versuchten vermutlich dieselben Täter in dieser Nacht gewaltsam in den nahe gelegenen NP-Markt einzusteigen. Hier scheiterten sie jedoch mit ihrem Vorhaben.



Schubläden geöffnet

Bei der an der Ecke Bergkirchener Straße/Wulferdingsener Straße gelegenen Gaststätte schlugen die ungebetenen Gäste ein Fenster ein und gelangten so in in das Gebäudeinnere. Im Schankraum öffneten sie diverse Schubläden und konnten dort letztlich das Geld entwenden.

Scheiben eingeschlagen

Ebenfalls am Dienstagmorgen erhielt die Polizei die Nachricht, dass Unbekannte am NP-Markt an der Bergkirchener Straße versucht hatten, mit einem Pflasterstein die Scheiben zweier Türen einzuschlagen. Die Täter gelangten aber nicht in das Ladenlokal.

Aufgrund der örtlichen Nähe vermuten die Ermittler einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Zeugen, denen in der Nacht in Wulferdingsen verdächtig wirkende Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0571/88660 zu melden.