Zwischen den Jahren mehrere Corona-Impfaktionen im Kreis Minden-Lübbecke

Der Kreis Minden-Lübbecke plant weitere Impfaktionen zwischen den Jahren – also in der Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen.

Nacht des Impfens in der Kampa-Halle in Minden – Impfungen für Fünf- bis Elfjährige im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe

So wird es am Dienstag, 28. Dezember, von 20 bis 24 Uhr in der Kampa-Halle in Minden (Hahler Straße 112) eine lange Nacht des Impfens geben.

Eine weitere Aktion ist geplant für Donnerstag, 30. Dezember, ab 16 Uhr im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe im Anschluss an die Kinderimpfungen. Dort wird terminlos für alle geimpft.

Hier die Impfaktionen in Unterlübbe im Überblick:

Dienstag, 28. Dezember : Kinderimpfung von 10 bis 16 Uhr mit Termin

: Kinderimpfung von 10 bis 16 Uhr mit Termin Mittwoch, 29. Dezember : Kinderimpfung von 10 bis 16 Uhr mit Termin



: Kinderimpfung von 10 bis 16 Uhr mit Termin Donnerstag 30. Dezember: Kinderimpfung von 10 bis 16 Uhr mit Termin und im Anschluss ab 16 Uhr Impfaktion für alle ab 12 Jahren ohne Termin

Im Impfzentrum Unterlübbe wird – mit Ausnahme der Impfaktion für Erwachsene am 30. Dezember – nur mit Termin geimpft. Diese sind laut Kreis über das Buchungssystem https://impftermine.minden-luebbecke.de/ buchbar, es würden fortlaufend neue Termine freigeschaltet.

Auch erste Termine für das neue Jahr seien im Buchungssystem freigeschaltet:

Dienstag, 4. Januar



Mittwoch, 5. Januar (für Fünf- bis Elfjährige)

Donnerstag, 6. Januar

Freitag, 7. Januar

Samstag, 8. Januar (Zweitimpfungen für Fünf- bis Elfjährige)

Geimpft werde ausschließlich Biontech.