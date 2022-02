Kreis Paderborn: Bewegungsgutscheine für Erstklässler

Kinder rennen für ihr Leben gerne, sie hüpfen, klettern und balancieren. Eigentlich ideale Voraussetzungen dafür, dass sie genug Bewegung bekommen. Nach Angabe der WHO bewegen sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen jedoch nicht ausreichend, teilt der Kreis Paderborn mit. Der will etwas ändern.

Dieser Mangel an Bewegung habe Folgen. Sie reichen über Übergewicht, Haltungsschäden bis zu geringerer Konzentrationsfähigkeit. Spätfolgen im Erwachsenenalter seien der frühere Beginn von Herz-Kreislauferkrankungen und Rückenleiden. Die WHO empfiehlt Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 17 Jahren, sich täglich mindestens 60 Minuten zu bewegen. Der Kreis Paderborn und der Kreissportbund bieten daher erstmalig „Bewegungsgutscheine für Erstklässler“ an.