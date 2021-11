Kreis Paderborn forciert Impfkampagne

"Die Menschen haben Angst. Darauf müssen und werden wir reagieren", unterstreicht Rüther. Gleichzeitig diene die Forcierung der Impfkampagne in Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung auch dazu, die Arztpraxen zu entlasten, die einem enormen Druck ausgesetzt seien.

Mobile und feste Impfstellen

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Ausgeweitet werden die mobilen Impfangebote. Zusätzlich sollen feste Impfstellen eingerichtet werden. Dazu führt das Deutsche Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt derzeit intensive Gespräche.

Angesichts der steigenden Inzidenzen steigt vor allem die Nachfrage nach Booster-Impfungen. "Wer zweimal geimpft ist, ist vor schweren Verläufen sehr gut geschützt. Und der Impfschutz läuft nach sechs Monaten nicht einfach ab, sondern schwächt sich über die Zeit langsam ab. Es kommt bei der Impfung also nicht auf den ein oder anderen Tag an", betont Dr. Ulli Polenz, Leiter der Bezirksstelle Paderborn der Kassenärztlichen Vereinigung und erster Vorsitzender des Praxisnetzes Paderborn.

Sein Appell: Geimpfte können sich trotzdem anstecken und das Virus weiterbreiten, ohne dass sie selbst Symptome haben. "Deshalb müssen wir alle weiter sehr vorsichtig sein. Menschliche Ansammlungen sollten angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens nach Möglichkeit vermieden werden", unterstreicht Polenz.

Termine für vier weitere Impfaktionen

Bei den jüngsten fünf Impfaktionen haben sich insgesamt 1792 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen: 178 am 24. Oktober im Gemeindezentrum Mor Malke in Delbrück, 205 am 25. Oktober beim DRK Kreisverband in der Neuhäuser Straße in Paderborn, 337 am 30. Oktober im Rahmen von Herbstlibori in Paderborn, 493 am 4. November an der Uni Paderborn und 597 am 8. November in der Stadthalle Büren.

Folgende mobile Impfaktionen (Impfen ohne Termin) stehen als nächstes an:

- Freitag, 19. November, 15 bis 20 Uhr, Friedrich-Spee-Gesamtschule, Weißdornweg 6, Paderborn

- Sonntag, 21. November, 14 bis 20 Uhr, Eggelandhalle Altenbeken, Gardeweg 8, Altenbeken

- Montag, 22. November, 15 bis 20 Uhr, DRK Kreisverband Paderborn, Neuhäuser Straße 62 bis 64, Paderborn

- Sonntag, 28. November, 10 bis 15 Uhr, Gemeindezentrum Mor Malke, Südstraße 35, Delbrück

Angeboten werden die Impfstoffe von Biontech (ab 12 Jahre), Johnson & Johnson (ab 18 Jahre) und Moderna (ab 12 Jahren). Organisiert werden die Termine vom Kreisgesundheitsamt in Zusammenarbeit mit dem DRK. Weder Termin noch eine Anmeldung sind erforderlich. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und falls vorhanden, auch der Impfausweis. Durchgeführt werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen).