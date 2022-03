Kreis Paderborn warnt davor, Flüchtlinge in Eigeninitiative zu holen

Paderborn

Angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine verlassen immer mehr Menschen das Land, um Schutz in den angrenzenden Nachbarländern zu finden. „Bereits jetzt zeichnen sich Engpässe in der Unterbringung ab“, hieß es am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung der Paderborner Kreisverwaltung.