Kreis Paderborn will ÖPNV für Zukunft sichern

100.000 Euro will der Kreis Paderborn auf Antrag der CDU-Kreistagsfraktion im kommenden Jahr in die Weiterentwicklung des ÖPNV investieren.

Der Kreis Paderborn will den Verein Neue Mobilität (NeMo) um Professor Dr. Thomas Tröster von der Uni Paderborn weiterhin unterstützen.

Die Zielsetzung, die man gemeinsam mit dem Kreis Höxter sowie allen Kommunen im Hochstift vor Augen hat, ist ambitioniert: Die Wünsche und Anforderungen der Bürger an einen attraktiven wie günstigen ÖPNV stehen offenkundig im Widerspruch zur Finanzierbarkeit. Allein in den Jahren 2023 und 2024 steigen die Kosten für den Nahverkehrsverbund NPH um neun bzw. elf Millionen Euro, erläuterte CDU-Fraktionsvorstandsmitglied Meinolf Päsch in der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses. Es gehe darum, den ÖPNV hochstiftweit zukunftsfest aufzustellen.