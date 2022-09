20 Jahre Unterstützung für die Selbsthilfe im Kreis Paderborn

„Unsere Aufgabe ist es, Menschen auf ihrem Weg in der Selbsthilfe zu begleiten, nötige Hilfen anzubieten und Gruppen in ihrer Eigenständigkeit zu unterstützen“, sagt Beraterin Ute Mertens. Seit Corona sei es eine Herausforderung, Interessierte bei der Umsetzung der Gruppen zu unterstützen. Zu den Aufgaben der Kontaktstelle gehören auch die Organisation von Selbsthilfe-Tagen, das Bereitstellen von digitalen Austauschformaten und Projekte wie das selbsthilfefreundliche Krankenhaus.

„Von A wie Alzheimer bis Z wie Zwangserkrankungen gibt es im Kreis Paderborn Selbsthilfegruppen zu den verschiedensten Themen, in denen sich Menschen in ähnlichen Lebenslagen miteinander austauschen und sich gegenseitig unterstützen“, so Hanna Bielefeld, die seit Anfang des Jahres als Mitarbeiterin in der Selbsthilfe-Kontaktstelle tätig ist.

Feier im Tanzsaal des TV 1875 Paderborn

Das 20-jährige Bestehen wurde im Tanzsaal des TV 1875 Paderborn mit 70 Gästen und Gruppenmitgliedern gefeiert. Auch Paderborns Bürgermeister Michael Dreier und der stellvertretende Landrat Hans-Bernd Janzen dankten bei der Feier der Kontaktstelle und den Gruppenmitgliedern. „Selbsthilfe bedeutet, dass sich Menschen auf den Weg machen, ihre eigene Situation zu verändern, zu verbessern und lernen damit zu leben. Das erfordert Mut und Engagement!“, betonte bei der Jubiläumsveranstaltung Ute Mertens. Moderiert wurde die Feier von Antje Huißmann in der Rolle der Else Mögesie. Sie bilanzierte: „Das war ja heute nicht nur Unterhaltung, sondern da habe ich ja auch noch richtig was über Selbsthilfe gelernt“.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle berät in der Bleichstraße 39a in Paderborn. Sprechzeiten sind montags bis mittwochs von 9.30 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Die Kontaktstelle ist zu erreichen telefonisch unter 05251/8782960 oder per E-Mail [email protected] sowie www.selbsthilfe-paderborn.de.