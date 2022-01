2000 zu 200: Coronagegner in Paderborn in der Überzahl

Unter dem Motto "Paderborn steht auf: Für unsere Freiheit, für die Menschenwürde und die Zukunft unerer Kinder" haben sich auf dem Maspernplatz um 18.30 Uhr die Gegner der Corona-Maßnahmen versammelt, um dann über den inneren Stadtring zu ziehen und unter anderem gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hat die Gruppe "Grundrechte Paderborn". Angemeldet waren laut Polizei 650 Teilnehmer. Wie in den Vorwochen war die tatsächliche Teilnehmerzahl jedoch um ein Vielfaches höher und wurde auf 2000 geschätzt. Die Coronagegner waren diesmal mit Musikunterstützung unterwegs, forderten unter anderem mit den bekannten Bob-Marley-Zeilen "Get, up, stand up. Stand up for your right" auf, sich für seine Rechte einzusetzen. Am Westerntor wurde die Musik allerdings von den Lautsprecherdurchsagen der Polizei übertönt, die die Demonstranten anwies, sich an die Maskenpflicht zu halten.

