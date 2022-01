23 Wildunfälle in einer Woche im Kreis Paderborn

Paderborn

Die Polizei Paderborn musste in dieser Woche von Montag bis Freitagvormittag im gesamten Kreisgebiet 23 Wildunfälle aufnehmen. Mit sieben Unfällen war der Donnerstag am stärksten betroffen, sechs waren es in den frühen Morgenstunden des Freitags. Meistens kam es außerhalb geschlossener Ortschaften zu Kollisionen mit Rotwild oder Rehen.