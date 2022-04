74. Osterlauf: Kiara Nahen (LC Paderborn) siegt über 5 Kilometer

Mehr als 600 Kinder im Grundschulalter haben am Samstagvormittag um 10.32 Uhr den 74. Paderborner Osterlauf eröffnet. Bei Sonnenschein und idealen Temperaturen strahlten sie auf der 1,5-Kilometer-Runde die Begeisterung und Fröhlichkeit aus, die Ostwestfalens Volkslauf-Familie wegen der vielen pandemiebedingten Absagen so lange vermisst hatte.

Den 5-Kilometer- Fit an Fun-Lauf gewannen anschließend Zweitliga-Triathlet Max Schröter (Hamburg Running) und Kiara Nahen (LC Paderborn). Die Lokalmatadorin lief in 17:06 Minuten persönliche Bestzeit. „Es sollte ein schneller Trainingslauf werden. Damit hatte ich nicht gerechnet“, freute sich Nahen über ihre Steigerung. Nach drei Kilometern hatte sie die zunächst führende Julie Voet eingeholt. Die U20-Jugendliche aus Belgien belegte am Ende in 17:21 Platz zwei vor einer weiteren LC-Läuferin aus Paderborn: Nele Weike (17:30). Vier weitere LC-Athleteinnen kamen unter die Top Ten: 5. Lea Weike 18:01, 6. Malin Bokel 18:57, 7. Clara Lüke 19:15, 9. Kea Wagemann 19:30.

Eröffnet haben den Osterlauf traditionell die Bambinis. Foto: Oliver Schwabe

Lokalmatadorin Kiara Nahen (LC Paderborn) lief in 17:06 Minuten persönliche Bestzeit. Die U20-Jugendliche Julie Voet aus Belgien belegte Platz zwei vor einer weiteren LC-Läuferin aus Paderborn: Nele Weike. Foto: Oliver Schwabe

Gewinner des 5-Kilometer-Rennens Max Schröter (Mitte) mit Patrick Boehme (links) und Yannick Schönfeldt. Foto: Oliver Schwabe

Max Schröter wiederholte seinen 5-Kilometer-Sieg von 2019, als er sogar knapp unter 15 Minuten geblieben war. Diesmal zeigte die Uhr am Ende 15:29. „Ich habe mich unterwegs nicht so gut gefühlt. Das Ziel, eine ‚solide 15‘ zu laufen, habe ich trotzdem erreicht. Die Strecke ist eigentlich super“, sagte der 29-Jährige aus Buxtehude, der sich auf die Saison der 2. Triathlon-Bundesliga vorbereitet. Hinter Yannick Schönfeldt (LG Olympia Dortmund/15:33) belegte Patrick Boehme vom TSVE Bielefeld in 15:36 den dritten Rang. „Eine Woche vor dem Hermannslauf wollte ich noch mal die Grundschnelligkeit testen und die Atmosphäre spüren“, sagte der Bielefelder, der beim „Hermann“ ins Vorderfeld laufen will. Mit seiner aktuellen Form ist er sehr zufrieden.

Bambinis starten beim Osterlauf Paderborn Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe

Nach der langen Corona-Zwangspause und immer noch hohen Inzidenzwerten im Frühjahr hatte sich Ausrichter SC Grün-Weiß Paderborn eine Gesamt-Teilnehmerzahl von „5000 plus X“ zum Ziel gesetzt. Obwohl erstmals keine Nachmeldungen am Wettkampftag mehr möglich waren, wurde diese Marke mit 6300 Anmeldungen deutlich übertroffen. „Damit sind wir unter den gegebenen schwierigen Umständen sehr zufriede“, hieß es aus dem Oranisationsteam am Samstagvormittag. Die Entscheidung, das Online-Meldeportal bis Karfreitag, 24 Uhr offen zu halten habe sich bewährt.

Das Ziel, mit der 2G-Regel für Teilnehmer einen „sicheren“ Osterlauf unter Corona-Bedingungen zu gewährleisten, stieß bei den Aktiven auf Zustimmung. „Die 2G-Kontrollen klappen großartig, die Leute sind alle entspannt“, sagte Dirk Happe bereits vor dem ersten Startschuss mit Blick auf die Reaktionen im Verlauf der Anmeldephase und beim Abholen der Startunterlagen.

„Der Bambini-Lauf ist heute mein Highlight. Es ist so wichtig, dass die Kinder wieder in Bewegung kommen.“ Nicht nur Organisationsleiter Christian Stork stellte den Breitensportcharakter der Großveranstaltung in den Vordergrund. Der Re-Start war auch organisatorisch eine Herausforderung: „Ich bin heute total nervös – wie ich es in den vorangegangenen zwölf Jahren eigentlich nie gewesen. Nach der Pause musste man sich doch viel wieder neu arbeiten“, sagte Stork im Namen der fast 500 Helferinnen und Helfer.

Die Ergebnisse der jeweiligen Läufe lassen sich hier nachlesen: https://www.paderborner-osterlauf.de/ergebnisse/archiv/1090-ergebnisse-2022.html.

Hier geht es zur Sonderseite zum Paderborner Osterlauf: https://t1p.de/lq2o7