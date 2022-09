80 Mitarbeiter erhalten Kündigung

Das Unternehmen Compleo verlegt seine Produktion an den Hauptsitz nach Dortmund. Bis Jahresende werden die beiden Standorte des Herstellers von Ladestationen für E-Autos in Paderborn und Schlangen geschlossen.

Erst im vergangenen Jahr hatte die Unternehmensgruppe die ehemalige Wallbe GmbH in Schlangen aufgekauft. Jetzt sei sowohl dieses als auch das Paderborner Werk „aus wirtschaftlichen Gründen für die Gesamtentwicklung der Gruppe nicht mehr tragbar“, wird Dominik Freund, Mitgeschäftsführer der Compleo Connect GmbH in einer Pressemitteilung zitiert. Gegenüber dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT sagte Jörg Lohr, Vorstandsmitglied der Unternehmensgruppe, dass allen 80 Mitarbeitern die betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen worden sei. „Wir versuchen aber, die Kolleginnen und Kollegen in der Compleo-Gruppe oder im erweiterten Unternehmensnetzwerk unterzubringen“, teilte Lohr mit.

Als einen der Gründe für den Schritt benennt Vorstandsmitglied Lohr, dass die Verkaufszahlen für Wandladestationen an Haus- und Garagenwänden – auch Wallboxen genannt – „überhaupt nicht“ den zu Jahresanfang formulierten Erwartungen entsprächen. Dies habe wiederum damit zu tun, dass die staatlichen Fördermittel zur Installation von Wallboxen im privaten Bereich seit Anfang des Jahres aufgebraucht seien. Der Bund hatte das Programm aus dem Jahr 2020 im vergangenen Sommer nochmal um 300 Millionen Euro aufgestockt. Nun können Endkunden aber keinen Förder-Antrag bei der Kreditbank für Wiederaufbau mehr stellen, was die Anschaffung der Wallboxen im privaten Bereich unattraktiver macht. Dagegen laufe bei Compleo das kleinere Geschäft mit Wechselstrom- und Gleichstromsäulen (AC/DC) für gewerbliche Standorte, nach wie vor gut.

Ein weiterer Grund für die Standortschließungen sei aber die spezielle Situation, dass der Vertrieb bislang auf Deutschland ausgerichtet war. Auch darum habe der Wegfall der staatlichen Förderung dem Unternehmen in Sachen Wallboxen – dem Geschäftsfeld mit den höchsten Einnahmen – zugesetzt, so Lohr. Gestiegene Preise für Rohstoffe und Engpässe bei den Lieferanten hätten Compleo zuletzt „vor Probleme gestellt, wie sie zur Zeit ganz viele Mittelständler erleben“, sagte Lohr. Man habe es nicht rechtzeitig geschafft, den Vertrieb in anderen Ländern aufzubauen. In Dortmund solle sich nun einiges ändern.

Zukunft für Mitarbeiter ungewiss

Durch die jetzige Entwicklung befindet sich die Produktion aller Komponenten der E-Ladestationen ab 2023 in Dortmund. Damit könne das Unternehmen „effizienter und flexibler auf eine steigende Nachfrage reagieren“, sagt Lohr. Die Compleo-Gruppe hat zusätzlich zum Schlänger Betrieb „Wallbe“ auch den Hard- und Softwarehersteller für E-Mobilität „Innogy eMobility Solutions“ zu Jahresanfang vom Energiekonzern Eon übernommen. Jetzt wolle Compleo „aus drei Unternehmen eines machen“. Es gehe darum, „Redundanzen zu vermeiden“, sagte Lohr. Für die entlassenen 80 Mitarbeiter in OWL bleibt die Zukunft ungewiss.