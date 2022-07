Glockengeläut der NRW-Bistümer am Jahrestag der Flutkatastrophe

Alle fünf katholischen Bistümer in Nordrhein-Westfalen wollen am Jahrestag der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands mit Glockengeläut an die Opfer erinnern. Am Donnerstag werde in den Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn das sonst übliche abendliche Läuten verlängert und so zum Gebet für die Betroffenen der Flut eingeladen, teilte das Erzbistum Köln am mit.

Am 14. und 15. Juli vergangenen Jahres führte Starkregen zu Sturzfluten und Überschwemmungen in Teilen Westeuropas. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen starben rund 180 Menschen. Gebäude und Infrastruktur sind zum Teil bis heute schwer beschädigt.

Paderborns Generalvikar Alfons Hardt hat alle Gemeinden im Erzbistum Paderborn eingeladen, sich an der Aktion Glockenläuten zu beteiligen: „Zum Jahrestag regen wir an, das Angelus-Läuten am Abend des 14. Juli zu verlängern und so die Gläubigen in Ihren Kirchengemeinden zum persönlichen Gebet für die Opfer der Flut oder zu einem Gedenkgottesdienst einzuladen.“ Der Hohe Dom zu Paderborn und zahlreiche Gemeinden im Erzbistum Paderborn werden sich anlässlich des Jahrestages am Glockenläuten beteiligen.