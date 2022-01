A33: Vollsperrung von Mittwoch auf Donnerstag

Deshalb müsse die A33 auf diesem Abschnitt in Fahrtrichtung Bielefeld von Mittwoch, 26. Januar, 20 Uhr, bis Donnerstag, 27. Januar, 5 Uhr voll gesperrt werden, kündigte die Autobahn Westfalen GmbH am Montag in einer Mitteilung an. Der Verkehr wird demnach an der Anschlussstelle Paderborn-Zentrum abgeleitet und über die blauen Umleitungsschilder mit der Nummer U29 bis Elsen und von dort aus über die U31 bis zur Anschlussstelle Paderborn-Schloß Neuhaus geführt.