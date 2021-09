Der Abriss des Paderborner Hauptbahnhofs hat begonnen. Seit Dienstagmorgen legt ein schwerer Bagger das Gebäude, das wohl schon jeder Paderborner einmal betreten hat, in Schutt und Asche.

Die Arbeiten werden vorraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. In knapp zwei Jahren soll an gleicher Stelle der neue Paderborner Hauptbahnhof in Betrieb genommen werden.