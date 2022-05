Abschied von der Stadt Delbrück nach 47 Jahren

Delbrück

Der Herr des Bürgerbüros ist nun nach fast 47 Jahren bei der Stadt Delbrück in den Ruhestand verabschiedet worden. Nolte begann am ersten August 1975 seine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten. Vom 1. Januar 1990 bis heute war er Leiter des Bürgerbüros und wechselt nun in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.