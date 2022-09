Als die Queen in Paderborn den roten Teppich verließ

Die Nachricht vom Tod der Queen hat auch in Paderborn für tiefe Trauer gesorgt. Während ihrer 70-jährigen Regentschaft besuchte die britische Königin drei Mal die Domstadt und ließ sich 1965, 1977 und 1985 von Zigtausenden feiern. Erinnerungen an unvergessliche Tage.

Es war Donnerstag, der 7.7.1977, ein Tag, der für Paderborn nicht nur wegen des einprägsamen Datums unvergesslich bleiben wird: Knapp neun Stunden war die britische Königin Elizabeth II., die in jenem Jahr ihr silbernes Thronjubiläum feierte, zu Gast. 16 Monate hatte die britische Rhein-Armee das Superspektakel akribisch vorbereitet, mit mehr als 20.000 geladenen Gästen in der Senne und 15.000 Zuschauern in der Paderborner Innenstadt. Um die Verbundenheit des Inselkönigreiches mit Europa zu bekunden, wie es damals betont wurde, nahm sie in der Senne bei Bad Lippspringe demonstrativ die größte Truppenparade außerhalb von Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg ab.