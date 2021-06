Die Corona-Lage im Kreis Paderborn am Donnerstag: von heute an gelten die Lockerungen der Stufe 2 – mit Blick in die Nachbarkreise

43,2 – Wocheninzidenz erneut leicht gestiegen

Paderborn/Salzkotten Erneut ist der Wert etwas gestiegen, den dritten Tag in Folge: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) und das Robert-Koch-Institut (RKI) haben am Donnerstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 43,2 für den Kreis Paderborn ausgewiesen (Datenstand 0 Uhr). Das entspricht 133 Co...