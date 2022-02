13 neue Parkplätze entzerren die Verkehrssituation rund um die Grundschule in Schwaney

Altenbeken-Schwaney

Viele Eltern in Schwaney kennen die Situation: Wenn sie ihre Kinder zur ersten Stunde zur Grundschule bringen oder in eine der beiden Kitas, ist es voll rund um die Grundschule. An der Brokstraße und am Triftweg knubbeln sich zu Stoßzeiten viele Autos gleichzeitig. Da wird gehalten, gewendet und in zweiter Reihe geparkt, um mal eben schnell die Kleinen zum Eingang zu bringen.

Von Sonja Möller