150 Freiwillige setzen bei Baumpflanzaktion in Buke 1600 Bäumchen in die Erde

Altenbeken-Buke

Der Wald liegt den Menschen im Hochstift besonders am Herzen. Hunderte haben sich in den vergangenen Wochen an der Aktion „Das Hochstift pflanzt“ vom Regionalforstamt Hochstift beteiligt. Auch auf einer kahlen Fläche in Buke halfen 150 Waldfreunde einen Tag tatkräftig mit.

Von Sonja Möller