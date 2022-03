19-Jähriger bei Unfall in Altenbeken schwer verletzt

Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad am Dienstagabend in Altenbeken: Bei dem Unfall wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt.

Ein 67 Jahre alter Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Adenauerstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links auf die Adenauerstraße in Fahrtrichtung Buke ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem 19-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, der die Adenauerstraße aus Richtung Neuenbeken kommend befuhr und nach links in die Bahnhofstraße abbog.

Der Kradfahrer erlitt beim Sturz einen Unterschenkelbruch und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.