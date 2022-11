8. Husaren Buke kehren zur Normalität zurück

Auf der Jahreshauptversammlung der 8. Husaren Buke bedankte sich der Vorsitzende Sven Scharnhorst bei den Mitgliedern für das ereignisreiche, abwechslungsreiche und erfolgreiche Jahr. In seiner Ansprache erwähnte er die Höhepunkte wie die Übernahme der Schützenmesse im Hohen Dom zu Paderborn, das Kreisschützenfest in Boke, die Teilnahme am historischen Schützenumzug auf dem Oktoberfest in München und nicht zuletzt den Zapfenstreich anlässlich der Verabschiedung von Erzbischof em. Hans-Josef Becker. Insgesamt absolvierten die Husaren im vergangenen Geschäftsjahr 37 Proben und 36 Auftritte und damit nach zwei von der Pandemie geprägten Jahren eine rege Rückkehr zu einem normalen Vereinsleben.

Angesichts der vielen Auftritte und großzügigen Spenden konnte Kassierer Joachim Padberg in seinem Bericht den mehr als 50 anwesenden Kameraden erfreuliche Zahlen präsentieren. Neben neuen Instrumenten und Uniformen nach historischem Vorbild sei auch die hochwertige musikalische Ausbildung des Nachwuchses gesichert.

Nach dem traditionellen Grünkohlessen wurden zudem Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue mit Orden ausgezeichnet. Franz Josef Mertens, der seit 65 Jahren und damit länger als jedes andere Mitglied in der Vereinsgeschichte dem Verein aktiv angehört, wurde diese hohe Auszeichnung unter anhaltendem Applaus verliehen. Mertens, der die Entwicklung der Husaren aus dem damaligen Spielmannszug der Feuerwehr von Anfang an miterlebt hat, verabschiedete sich damit zugleich aus dem aktiven Bereich.

Weiterhin wurden Johannes Bannenberg für 35 Jahre, Matthias Baur für 40 Jahre und Hans Josef Rüther für 55 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Außerdem wurde Dietmar Leineweber stellvertretend für den Förderverein der Husaren gratuliert, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feierte.