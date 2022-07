Aktionen und Ausflüge mit dem HoT Altenbeken

Altenbeken

Mit insgesamt knapp 300 Kindern, zehn Aktionstagen und der Waldwoche im Driburger Grund hat das Haus der offenen Tür (HoT) dieses Jahr wieder in gewohnter Weise das Sommerferienprogramm gestaltet. In den ersten drei Ferienwochen bot das HoT in Kooperation mit der offenen Ganztagsschule Schwaney für Kinder im Grundschulalter neben unterschiedlichen Aktionen vor Ort in Schwaney und Altenbeken auch Ausflüge an.