Gemeinderat in Altenbeken lehnt Willi-Koch-Weg ab

Altenbeken

Die Adenauerstraße in Altenbeken behält ihren Namen — durchgehend. Gegen eine Umbenennung eines Abschnittes hat sich der Gemeinderat mit Mehrheit ausgesprochen. Damit bleibt die Widmung in Erinnerung an den einstigen Kult-Wirt des Beke-Stübchens, Wilhelm Koch (1947 bis 2011), in dieser Form aus. Die entscheidenden Gegenstimmen kamen von der CDU.

Von Rajkumar Mukherjee