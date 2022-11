Altenbeken erarbeitet kommunales Starkregenmanagement

Altenbeken

Nur knapp zwei Wochen nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli 2021 fielen in Altenbeken und Buke bis zu 30 Liter Niederschlag je Quadratmeter in nur 30 Minuten. In Schwaney waren es in 25 Minuten 18 Liter je Quadratmeter. Diese kurzen, heftigen Regenfälle hätten gezeigt, dass sich die in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen in den Gewässerausbau und die Renaturierungen ausgezahlt haben und die Vorfluter an Beke und Ellerbach keine Schwierigkeiten mit dem Ableiten der Niederschläge hatten. Probleme hätten allerdings Straßeneinläufe bereitet, die mit den anfallenden Wassermassen schlicht überfordert waren und dafür auch nicht ausgelegt sind.