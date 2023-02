Altenbekener Fraktionen diskutieren Anträge zum Haushalt

Ausgiebig diskutiert wurde das Ansinnen, in Buke Gemeinschafts- und Mehrzweckräume zu schaffen. Hier gab es, wie berichtet, zwei Anträge. Die CDU will 100.000 Euro in den Haushalt einstellen, um im Falle einer 90-prozentigen Förderung durch das Land NRW zum Umbau des Pfarrheims Buke in ein Dorfgemeinschaftshaus den Eigenanteil im Haushalt zu haben. Die SPD verfolgt einen anderen Ansatz. Sie möchte 5000 Euro in den Haushalt einstellen, um einen groben Kostenrahmen für eine neue Turn- oder Mehrzweckhalle in Buke aufzustellen, um auf kommende Förderprogramme vorbereitet zu sein. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Meyer erläuterte, dass auch der Um- oder Anbau gemeindeeigener Gebäude wie dem Feuerwehrgerätehaus in Buke zu prüfen sei.

