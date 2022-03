Altenbeken heißt geflüchtete Ukrainer willkommen

Vor knapp zwei Wochen ist die erste geflüchtete Ukrainerin in Altenbeken angekommen. Mittlerweile sind 93 ukrainische Geflüchtete offiziell bei der Gemeinde registriert. Viele Altenbekener bieten auf unterschiedliche Weise ihre Hilfe an.

Henriette Jost (2. von rechts) sortiert in der Osttorstraße 44 in Schwaney Kinderkleidung und Zubehör.

Für Henriette Jost war sofort klar, dass sie helfen will. Die Schwaneyerin sammelte zuerst Verbandszeug und brachte es zu Transporten, die aus Paderborn und Bad Lippspringe starteten. Als klar war, dass viele Menschen aus der Ukraine fliehen und auch in Altenbeken Zuflucht suchen, hatte die 69-Jährige, den Impuls, die Kleiderkammer wieder zu öffnen. Bis vor ein paar Jahren hatte sie diese in Eigenregie an der Osttorstraße 44 ehrenamtlich geführt, bis der Bedarf endete. Nach einem Anruf bei der Gemeinde war klar: „Die Kleiderkammer machen wir wieder auf, damit wir den Menschen direkt helfen können“, erzählt Henriette Jost, die am 7. März den Schlüssel für das Haus holte.