Altenbeken-Schwaney feiert dreifach „Eller Helau“

Altenbeken-Schwaney

Die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Schwaney kehrt am Karnevalswochenende mit einem dreifachen „Eller Helau“ auf die Showbühne zurück: Geplant sind am 18./19./20. Februar ein Gala-Abend, eine Bütten-Gala und Kinderkarneval in der Schützenhalle Schwaney.