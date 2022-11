Altenbeken will wieder Heimatpreis ausloben

Das Heimatministerium hat zuletzt im März 2022 die Erläuterungen zum Landesförderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ aktualisiert. So soll der Preis beispielhaftes Engagement für die Heimat von Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen oder Privatpersonen auszeichnen. Dagegen kommen Unternehmen und Gewerbetreibende sowie Gremien, Eigenbetriebe und eigene Einrichtungen der Kommune für eine Auszeichnung nicht in Betracht. Da landesseitig nunmehr auch Privatpersonen ausgezeichnet werden können, schlägt die Verwaltung vor, die Förderkriterien für den Heimat-Preis der Gemeinde Altenbeken entsprechend zu aktualisieren und dem Rat der Gemeinde eine erneute Teilnahme der Gemeinde Altenbeken zu empfehlen.

