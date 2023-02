CDU und ABA nennen Gründe für Ablehnung des Willi-Koch-Wegs in Altenbeken

Altenbeken

Nach der Ablehnung des SPD-Antrags zur Umbenennung eines Teils der Adenauerstraße in Willi-Koch-Weg sind sich die Fraktionen im Gemeinderat Altenbeken in einem Punkt einig: Bevor die Gemeinde in Zukunft beispielsweise neue Straßen benennt, soll eine Satzung oder Ähnliches geschaffen werden. Unterdessen gehen die Diskussionen auch in sozialen Netzwerken weiter. In einer Facebook-Gruppe haben sich Nutzer nach dem ablehnenden Ratsentscheid für den SPD-Vorschlag ausgesprochen.