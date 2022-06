Altenbeken wird Test-Kommune für digitale Kita-Anmeldung und Eltern-App

In drei Jahren sollen Eltern im gesamten Kreis Paderborn ihren Kita-Platz online beantragen können

Altenbeken

Der Kreis Paderborn will die Anmeldung, Platzvergabe und Planung für Kita-Plätze in Zukunft mithilfe einer Software digital umsetzen. Getestet wird das neue Verfahren nun für ein Jahr mit sechs verschiedenen Kitas und 429 Betreuungsplätzen in Altenbeken. Schon bald könnten Eltern im ganzen Kreisgebiet Paderborn davon profitieren.

Von Franz Purucker