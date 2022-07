Altenbeken zelebriert das Schützenfest: Zusammen feiern, miteinander reden

Auch in Altenbeken ist es in diesem Jahr endlich wieder an der Zeit: Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Altenbeken feiert Schützenfest.

Die Feierlichkeiten am Schützenfestwochenende wurden mit dem Antreten des Bataillons samt Kranzniederlegung eröffnet. Anschließend hatt die Bruderschaft am Samstagabend zum Festball mit der „Party Band Grace“ in die Eggelandhalle eingeladen.

Bereits vor einer Woche hatte Thomas Potthast beim Königsschießen an der Eggelandhalle die Königswürde der Altenbekener Schützenbruderschaft errungen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Anna Potthast regiert er nun das Schützenvolk. Den Hofstaat bilden Claudia und Alexander Höwing, Miriam Saggel und Dominik Fieseler, Carola und Christopher Tilly, Yvonne und Markus Stupeler, Marina und Stefan Lueke sowie Carolin und Joachim Klahold.

Am Sonntag folgten schließlich das Antreten der Kompanien sowie die Auffahrt des Königspaares an Selkers Wiese. Dabei hielt Oberst Gregor Rudolphi eine kurze Ansprache. Zusätzlich zum Wunsch eines schönen Schützenfestes sagte der Oberst auch, dass es gerade im Hinblick auf schlechte Neuigkeiten der vergangenen Monate „besonders wichtig ist, zusammen zu feiern. Denn zusammen feiern bedeutet auch, miteinander zu reden“.

Im Anschluss an die Ansprache erfolgte die Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Heilig-Kreuz-Kirche. Hier hielt Präses Pfarrer Bernhard Henneke eine kurze Ansprache, die besonders für die Situation in der Ukraine sensibilisierte. Nach der erneuten Sammlung der Schützen am neuen Steinpodest auf Selkers Wiese und einer kurzen Parade begann der Festumzug in Richtung Eggelandhalle. Der Schützenfestsonntag klang schließlich mit dem Königstanz sowie dem abendlichen Festball mit DJ Andy Noffz feierlich aus.

An diesem Montag folgen die Ehrungen verdienter Schützen und Jubilare während des Frühstücks, das um 9 Uhr startet. Anschließend versammeln sich die Kompanien gegen 16 Uhr noch einmal zur Parade an Selkers Wiese, um im Anschluss im Festzug zur Eggelandhalle zu ziehen. Hier werden im Verlauf des Abends noch ein Kinderprogramm sowie ein Konzert angeboten, bevor der große Abschlussball mit DJ Andy Noffz von 20 Uhr an das Schützenfest in Altenbeken abschließen wird.